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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мають успіхи. ЗСУ наступають щонайменше на трьох ділянках фронту – ISW

воїни ЗСУ
Фото: Getty Images

Сили оборони України ведуть контрнаступ щонайменше на трьох ділянках лінії фронту, 19 червня вони досягли успіхів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський воєнкор повідомив, що 19 червня українські війська продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута. За його словами, українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на Таврійському напрямку просунулися до семи кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території, зокрема вісім населених пунктів на заході Донецької та Запорізької областей.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Окрім того, 19 червня росіяни повідомляли про бої на південь і південний захід від Оріхова.

У ніч на вівторок, 20 червня, російські терористи запустили по мирних містах України 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Наші воїни збили 28 БпЛА.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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