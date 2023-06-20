Працювали на “ДНР”: СБУ викрила київську IT-компанію

СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка намагалася “злити” росіянам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА.

Слідство встановило, що можливість витоку була через систему електронного документообігу.

Київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону.

Цими “колегами” виявилися представники терористичної організації “ДНР”, які діяли під виглядом працівників Донецької філії компанії.

– Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний “злив” інформації з ОВА. Найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, – повідомили в СБУ.

Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів. Це допомогло б ворогу спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві виявлено:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності;

печатки і документи, що вказують на ведення “спільного бізнесу” з Донецькою “філією”.

На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Сприяння діяльності терористичної організації).

Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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