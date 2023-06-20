Пытался сорвать контрудары ВСУ под Бахмутом: в Донецкой области задержали агента ФСБ
Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ РФ в Донецкой области, который пытался сорвать контрудары украинских войск под Бахмутом.
По данным следствия, злоумышленник является жителем города Константиновка (Донецкая область). Он согласился сотрудничать с оккупантами в начале июня этого года.
В поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за публикации антиукраинских комментариев под фейковыми новостями на прокремлевских Telegram-каналах.
Информатор передавал ФСБ места дислокации и направления движения украинских подразделений, участвующих в контрнаступательных операциях под Бахмутом.
– Особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, – отмечается в сообщении.
Злоумышленник также собирал данные о складах с горюче-смазочными материалами и количестве военных колонн ВСУ, которые проходят через украинские блокпосты.
Оккупанты могли использовать эту информацию для сдерживания контрударов ВСУ, в том числе через прицельные артобстрелы по украинским войскам.
СБУ затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом
➡️ https://t.co/vUdT3vi4h6 pic.twitter.com/vN9klgcvkC
— СБ України (@ServiceSsu) June 20, 2023
Задержанный информатор общался с представителями ФСБ под вымышленным именем через мессенджер. Он регулярно удалял переписку с врагом.
Вражеского приспешника удалось задержать “на горячем”, когда он снова пытался передать информацию оккупантам.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.
В настоящее время он находится под стражей.
Недавно контрразведка СБУ разоблачила агента российского ГРУ , который готовил диверсию на железной дороге в Днепропетровской области. Предатель собирал данные о маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники, задействованной в контрнаступательных операциях ВСУ.