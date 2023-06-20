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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Рука будет отсечена: Подоляк отреагировал на ядерные запугивания Кремля

володимир путін
Фото: Getty Images

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин должен получить четкий сигнал от всего мира о невозможности применения ядерного оружия.

Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

— Путин должен получать четкий сигнал со всех частей земного шара: как только российская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедления отсечена, — написал он.

Подоляк отметил, наличие или отсутствие ядерного оружия у России не является переменной, влияющей на общее уравнение этой войны, а ядерные угрозы никоим образом не должны влиять на решение украинцев о своей защите и на решение союзников о нашей поддержке.

— Если кто-то считает, что наличие ядерного оружия должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает остальному миру? “Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя?” Получим ядерную гонку 2.0 и снова сдвинем стрелку на часах Судного дня, — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден назвал “реальной” угрозу того, что российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить во время войны против Украины тактическое ядерное оружие.

Владимир Путин, Михаил Подоляк, Росія, Ядерна зброя
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