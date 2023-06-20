Рука будет отсечена: Подоляк отреагировал на ядерные запугивания Кремля
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин должен получить четкий сигнал от всего мира о невозможности применения ядерного оружия.
Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.
— Путин должен получать четкий сигнал со всех частей земного шара: как только российская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедления отсечена, — написал он.
Подоляк отметил, наличие или отсутствие ядерного оружия у России не является переменной, влияющей на общее уравнение этой войны, а ядерные угрозы никоим образом не должны влиять на решение украинцев о своей защите и на решение союзников о нашей поддержке.
— Если кто-то считает, что наличие ядерного оружия должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает остальному миру? “Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя?” Получим ядерную гонку 2.0 и снова сдвинем стрелку на часах Судного дня, — подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден назвал “реальной” угрозу того, что российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить во время войны против Украины тактическое ядерное оружие.