Угроза применения Россией ядерного оружия реальна — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является “реальной”.

Об этом сообщает Reuters.

— Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально, — сказал он группе доноров в Калифорнии.