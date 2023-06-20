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Угроза применения Россией ядерного оружия реальна — Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является “реальной”.

Об этом сообщает Reuters.

— Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально, — сказал он группе доноров в Калифорнии.

Ранее Байден назвал “абсолютно безответственным” перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь.

В июне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле — когда будут готовы соответствующие объекты.

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Источник: Reuters
Беларусь, Джо Байден, Росія, США, Ядерна зброя
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