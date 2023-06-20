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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Руку буде відтято: Подоляк відреагував на ядерні залякування Кремля

володимир путін
Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Володимир Путін повинен отримати чіткий сигнал від усього світу про неможливість застосування ядерної зброї.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Twitter.

— Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до скриньки Пандори, її буде без зволікання відтято, – написав він.

Подоляк зауважив, наявність чи відсутність ядерної зброї в Росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни, а ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення союзників про нашу підтримку.

— Якщо хтось вважає, що наявність ядерної зброї має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? “Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе?” Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня, – підкреслив він.

Раніше президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Володимир Путін, Михайло Подоляк, Росія, Ядерна зброя
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