В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ

В этом году в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе и воинов Сил ТрО.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Указано, Миссия ЕС объединяет 28 государств. Ее целью является усиление возможностей ВС Украины для:

эффективного проведения операций;

защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины;

защиты гражданского населения.

Мероприятия по подготовке будут проходить на территории государств-членов Европейского Союза.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что сейчас США в Германии обучают более 2 тыс. украинских военных.

Источник : Минобороны

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