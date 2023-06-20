Бедрак Виктория, редактор ленты
В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ
В этом году в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе и воинов Сил ТрО.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Указано, Миссия ЕС объединяет 28 государств. Ее целью является усиление возможностей ВС Украины для:
- эффективного проведения операций;
- защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины;
- защиты гражданского населения.
Мероприятия по подготовке будут проходить на территории государств-членов Европейского Союза.
Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что сейчас США в Германии обучают более 2 тыс. украинских военных.
Источник: Минобороны
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