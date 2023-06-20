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Украина
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В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ

В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В этом году в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе и воинов Сил ТрО.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Указано, Миссия ЕС объединяет 28 государств. Ее целью является усиление возможностей ВС Украины для:

  • эффективного проведения операций;
  • защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины;
  • защиты гражданского населения.

Мероприятия по подготовке будут проходить на территории государств-членов Европейского Союза.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что сейчас США в Германии обучают более 2 тыс. украинских военных.

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В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ

Источник: Минобороны
ЕС, Война в Украине, підготовка, українські військові
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