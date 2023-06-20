Несколько этапов: в Госдепе США объяснили механизм предоставления F-16 Украине

Потенциальная передача Украине многофункциональных легких истребителей F-16 – от США или от другого союзника – займет месяцы и будет происходить в несколько этапов.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэн Браун во время общения с журналистами на Парижском авиасалоне (Paris Air Show).

Он заверил, что хотя Соединенные Штаты пока не объявляли о предоставлении Украине истребителей F-16, они поддерживают намерения других союзников сделать это.

В то же время, передача этих самолетов должна быть “целостным подходом”, включать обучение как пилотов, так и техников.

Одним из первых шагов в предоставлении F-16 будет получение лицензии на обучение украинских пилотов еще до того, как появится разрешение на поставку самолетов.

После этого необходимо будет определить механизм, через который будет происходить передача истребителей в Украину: с помощью третьей стороны или другим способом. Также будет выработан план использования самолетов украинскими военными.

Браун заверил, что Госдеп США уже работает над оформлением документов для запросов на передачу F-16 от третьих стран, например Нидерландов. Он отказался озвучить конкретные сроки завершения этого процесса.

В то же время представитель Госдепа обратил внимание, что процесс предоставления вооружения Украине сейчас происходит гораздо быстрее.

– То, на что раньше тратились месяцы и недели, чтобы пройти через межведомственный процесс утверждения, сейчас происходит в считанные часы, — подчеркнул Браун.

Как известно, Нидерланды и Дания возглавили “авиационную коалицию”, которая предусматривает тренировку украинских пилотов на западных боевых самолетах и потенциальные поставки этих истребителей.

Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что украинские летчики смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за шесть месяцев.

Тем временем в Дании заявили о готовности предоставить Украине истребители F-16, но при условии одобрения США как страны-производителя.

Источник: Defense News, Military Times

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