Украина успешно применила беспилотник дальностью до 1 тыс. км – Укроборонпром

Украина успешно применила украинский ударный беспилотник, дальность поражения составляет 1 тыс. км.

Об этом сообщила представитель Государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в Facebook во вторник, 20 июня.

В социальной сети Сад опубликовала совместный снимок с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.

– После успешного применения нашего беспилотника на 1 тыс. км, – говорится в сообщении к фото.

В августе 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о совместной программе развития беспилотных систем Укроборонпром. Она предполагает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

В январе 2023 года пресс-секретарь Укроборонпрома проинформировала, что дрон дальностью 1 тыс. км прошел успешные испытания, в частности, под действием систем радиоэлектронной борьбы.

Фото: Наталка Сад

Источник: Наталка Сад

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