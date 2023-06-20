Украина успешно применила беспилотник дальностью до 1 тыс. км – Укроборонпром
Украина успешно применила украинский ударный беспилотник, дальность поражения составляет 1 тыс. км.
Об этом сообщила представитель Государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в Facebook во вторник, 20 июня.
В социальной сети Сад опубликовала совместный снимок с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.
– После успешного применения нашего беспилотника на 1 тыс. км, – говорится в сообщении к фото.
В августе 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о совместной программе развития беспилотных систем Укроборонпром. Она предполагает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.
В январе 2023 года пресс-секретарь Укроборонпрома проинформировала, что дрон дальностью 1 тыс. км прошел успешные испытания, в частности, под действием систем радиоэлектронной борьбы.
Фото: Наталка Сад
Источник: Наталка Сад