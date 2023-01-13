Січень, 13 в 16:30

Розробка вітчизняного дрона з дальністю ураження понад 1 тис. км і можливістю навантаження до 75 кг перейшла до такого етапу, коли нічого не можна розповідати.

Про це заявила речниця державного концерну Укроборонпром Наталія Сад.

Компанія провела низку випробувань БПЛА. Останнє про вплив РЕБ теж нещодавно було завершене.

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– На сьогодні проєкт із розроблення безпілотного літального апарата з дальністю ураження понад 1 тис. км і можливістю корисного навантаження до 75 кг досяг такого етапу, коли про нього ми, на превеликий жаль, говорити зараз нічого не можемо, – сказала Сад.

У грудні 2022 року в Укроборонпромі повідомляли, що розробка власного ударного безпілотника на останній стадії.

Фото: Укроборонпром