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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна успішно застосувала безпілотник дальністю до 1 тис. км – Укроборонпром

Україна успішно застосувала безпілотник дальністю до 1 тис. км – Укроборонпром

Україна успішно застосувала український ударний безпілотник, дальність ураження якого становить 1 тис. км.

Про це повідомила речниця Державного концерну Укроборонпром Наталія Сад у Facebook у вівторок, 20 червня.

У соціальній мережі Сад опублікувала спільний знімок із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором Укроборонпрому Юрієм Гумєвим.

— Після успішного застосування нашого безпілотника на 1 тис. км, — йдеться у дописі до фото.

У серпні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про спільну програму розвитку безпілотних систем Укроборонпром. Вона передбачає співпрацю з приватними проєктувальниками дронів для швидкого й безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

У січні 2023 року речниця Укроборонпрому поінформувала, що дрон дальністю 1 тис. км пройшов успішні випробування, зокрема під дією систем радіоелектронної боротьби.

Фото: Наталка Сад

Джерело: Наталка Сад

Безпілотники, Україна, Укроборонпром
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