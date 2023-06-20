Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ

Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении, осуществив за сутки 21 атаку, в которых задействовали так называемые штурмовые роты Z.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, повторение практики, которую враг применял в Бахмуте, привело к тем же последствиям — 146 оккупантов уничтожено и 190 ранены.

— Также подбиты танк Т-72, три БМП-2 и одна БМП-1, САУ Акация, склад с боеприпасами и два авто, которые подвозили боеприпасы, — уточнил он.

На этом направлении оккупанты 560 раз обстреляли украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии, совершили восемь авианалетов.

— В Бахмуте сейчас меньше боестолкновений — три за сутки. Враг снова пытался поражать огнем артиллерии — 304 раза, четыре авианалета. То, что меньше боестолкновений, не означает, что наши воины не уничтожают врага. Силами ударов нашей артиллерии, дронов, всех средств поражения уничтожено 99 оккупантов, 191 раненый, уничтожено шесть пушек различного типа, САУ Акация, два склада боеприпасов и два пункта управления беспилотниками, — уточнил Череватый.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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