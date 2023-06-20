Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ

російські солдати
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении, осуществив за сутки 21 атаку, в которых задействовали так называемые штурмовые роты Z.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, повторение практики, которую враг применял в Бахмуте, привело к тем же последствиям — 146 оккупантов уничтожено и 190 ранены.

— Также подбиты танк Т-72, три БМП-2 и одна БМП-1, САУ Акация, склад с боеприпасами и два авто, которые подвозили боеприпасы, — уточнил он.

На этом направлении оккупанты 560 раз обстреляли украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии, совершили восемь авианалетов.

— В Бахмуте сейчас меньше боестолкновений — три за сутки. Враг снова пытался поражать огнем артиллерии — 304 раза, четыре авианалета. То, что меньше боестолкновений, не означает, что наши воины не уничтожают врага. Силами ударов нашей артиллерии, дронов, всех средств поражения уничтожено 99 оккупантов, 191 раненый, уничтожено шесть пушек различного типа, САУ Акация, два склада боеприпасов и два пункта управления беспилотниками, — уточнил Череватый.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Луганская область, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
СБУ
Дети начинают готовить самостоятельно: украинка рассказала, как открыла кулинарную школу в Польше
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
Отмена НДС и пошлины: Зеленский подписал законы, облегчающие производство дронов
Бійці ЗСУ - аеророзвідка
В честь погибшего Героя Украины: еще две улицы Киева получили новые названия
У Києві перейменували вулицю на честь Андрія Верхогляда
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь