Війська РФ збільшили кількість атак на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ

Російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку, здійснивши за добу 21 атаку, в яких задіяли так звані штурмові роти Z.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, повторення практики, яку ворог застосовував у Бахмуті, призвело до тих самих наслідків – 146 окупантів знищено та 190 поранено.

– Також підбито танк Т-72, три БМП-2 та одна БМП-1, САУ Акація, склад із боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси,- уточнив він.

На цьому напрямку окупанти 560 разів обстріляли українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії, здійнили вісім авіанальотів.

– У Бахмуті зараз менше боєзіткнень – три за добу. Ворог знов намагався вражати вогнем артилерії – 304 рази, чотири авіанальоти. Те, що менше боєзіткнень, не означає, що наші воїни не нищать ворога. Силами ударів нашої артилерії, дронів, усіх засобів ураження знищено 99 окупантів, 191 поранено, знищено шість гармат різного типу, САУ Акація, два склади боєприпасів та два пункти управління безпілотниками, – уточнив Череватий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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