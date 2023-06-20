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Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки произошло 45 боевых столкновений: где ВСУ удачно останавливает врага

зсу військові
Фото: Генштаб ВСУ

Российский враг сосредотачивает основные атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — там продолжаются тяжелые бои.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что там состоялось 45 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты пытались наступать в направлениях Ямполовки, Торского, Григорьевки, Спирного и западнее Дибровы Донецкой области, однако никакого успеха не имели.

На Бахмутском направлении враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Однако наши воины все попытки захватчиков отбили.

Не имели успеха россияне и в районе Авдеевки.

За сутки произошло 45 боевых столкновений — где врагу не дают продвигаться

ISW

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Возле двух последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.

На Шахтерском направлении российский враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и также успеха не имел. Нанес авиационный удар в районах Большой Новоселки и Золотой Нивы.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области.

За сутки произошло 45 боевых столкновений — где врагу не дают продвигаться

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Мар'їнка
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