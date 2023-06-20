За добу відбулося 45 бойових зіткнень: де ЗСУ вдало зупиняють ворога
Російський ворог зосереджує основні атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там тривають важкі бої.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що там відбулось 45 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку окупанти намагалися наступати в бік Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, проте жодного успіху не мали.
На Бахмутському напрямку ворог намагався наступати в бік Оріхово-Василівки Донецької області. Проте наші воїни усі намагання загарбників відбили.
Не мали успіху росіяни і в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Біля двох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.
На Шахтарському напрямку російський ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки і також успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів у районах Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.