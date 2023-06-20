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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу відбулося 45 бойових зіткнень: де ЗСУ вдало зупиняють ворога

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Російський ворог зосереджує основні атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там тривають важкі бої.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що там відбулось 45 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти намагалися наступати в бік Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, проте жодного успіху не мали.

На Бахмутському напрямку ворог намагався наступати в бік Оріхово-Василівки Донецької області. Проте наші воїни усі намагання загарбників відбили.

Не мали успіху росіяни і в районі Авдіївки.

За добу відбулося 45 бойових зіткнень – де ворогу не дають просуватися

ISW

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Біля двох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.

На Шахтарському напрямку російський ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки і також успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів у районах Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області.

За добу відбулося 45 бойових зіткнень – де ворогу не дають просуватися

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Мар'їнка
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