У власти в России не так много идиотов: Буданов о возможности ядерного удара РФ
Россия не будет наносить ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы. В то же время, мир в Украине невозможен без стратегического поражения Российской Федерации.
Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии изданию The Economist.
По его словам, девять лет изучения российской агрессии дают ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации.
— Как руководитель разведки, я говорю вам прямо: этого не произойдет. При всей моей нелюбви к Российской Федерации, не так уж много идиотов руководят этой страной, — сказал Буданов.
Он считает, что мир в Украине невозможен без стратегического поражения России — и переформатирования власти в ней.
— Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет, — подчеркнул разведчик.
Ранее президент США Джо Байден назвал “реальной” угрозу того, что российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить во время войны против Украины тактическое ядерное оружие.
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