При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні, попри погрози. Водночас, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Російської Федерації.
Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в коментарі виданню The Economist.
За його словами, дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.
— Як керівник розвідки, я кажу вам прямо: цього не станеться. При всій моїй нелюбові до Російської Федерації, не так вже й багато ідіотів керують цією країною, – сказав Буданов.
Він вважає, що мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Росії – та переформатування влади в ній.
— Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає, – наголосив розвідник.
Раніше президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.
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