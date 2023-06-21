При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ

Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні, попри погрози. Водночас, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Російської Федерації.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в коментарі виданню The Economist.

За його словами, дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.

— Як керівник розвідки, я кажу вам прямо: цього не станеться. При всій моїй нелюбові до Російської Федерації, не так вже й багато ідіотів керують цією країною, – сказав Буданов.

Він вважає, що мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Росії – та переформатування влади в ній.

— Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає, – наголосив розвідник.

Раніше президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Джерело : The Economist

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