Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні, попри погрози. Водночас, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Російської Федерації.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в коментарі виданню The Economist.

За його словами, дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.

— Як керівник розвідки, я кажу вам прямо: цього не станеться. При всій моїй нелюбові до Російської Федерації, не так вже й багато ідіотів керують цією країною, – сказав Буданов.

Він вважає, що мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Росії – та переформатування влади в ній.

— Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає, – наголосив розвідник.

Раніше президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Читайте також
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ

Джерело: The Economist
Кирило Буданов, Розвідка, Росія, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Постачав українську сировину для виробництва Калібрів. СБУ повідомила про підозру російському олігарху
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
У Підмосков’ї впали кілька безпілотників – росЗМІ
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
РФ двічі намагалась вдарити ракетами по будівлі ГУР – The Economist
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
РФ будує продуману лінію оборони на підступах до Криму – розвідка Британії
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
Міноборони РФ змінило політику взаємодії з населенням під час контрнаступів ЗСУ – ISW
сергій шойгу
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (21.06.2023)
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (21.06.2023)
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
Міжнародний скандал: у низці держав Україну на картах зображають без Криму
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
При владі у Росії не так багато ідіотів: Буданов про можливість ядерного удару РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь