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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Европейский фонд мира, из которого помогают Украине оружием, увеличится на €3,5 млрд

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил увеличение на €3,5 млрд Европейского фонда мира, который, в частности, используется и для военной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

— Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €3,5 млрд (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира. Это решение подтверждает приверженность Евросоюза поддержке своих партнеров в сфере безопасности и обороны, – информируют в соцсети.

Напомним, что в мае представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предложил ЕС добавить €3,5 млрд в фонд, который используется для финансирования военной помощи Украине.

ЕС, Война в Украине, Военная техника
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