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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Каховское водохранилище превращается в реку — НАН Украины

Каховська ГЕС

Каховское водохранилище превращается в реку. Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Ученые обработали спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища, предоставленные Европейским космическим агентством (спутник Sentinel-2А).

Отмечается, что суммарная площадь водной поверхности Каховского водохранилища по состоянию на 20 июня составляет 509,23 кв. км.

Это меньше, чем аналогичные данные 3-дневной давности — 17 июня эта площадь составляла 655 кв. км. За три дня площадь водохранилища сократилась еще на 22%.

Соответственно, теперь покрыто водой лишь 24% его площади от начального уровня по состоянию на 5 июня.

Причем, по состоянию на 20 июня на русло реки Днепр приходится 129 кв. км. площади водохранилища.

— То есть сейчас мы наблюдаем формирование, а точнее, восстановление русла р. Днепр. Таким образом, большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный — наполняться водой. Это число — 6% площади водохранилища, которая занята руслом, определенным образом указывает на остаточные его характеристики, — отметили ученые.

Каховське водосховище

В конечном итоге именно русловые процессы — формирование четкого русла, отделение от него и высыхание остаточных водоемов — будут определять деградацию водохранилища. И по сути, остается не “площадь водохранилища”, а площадь русла.

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Каховська ГЕС

Источник: НАН Украины

Фото: Укргидроэнерго

Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище
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