Каховское водохранилище превращается в реку — НАН Украины
Каховское водохранилище превращается в реку. Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.
Ученые обработали спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища, предоставленные Европейским космическим агентством (спутник Sentinel-2А).
Отмечается, что суммарная площадь водной поверхности Каховского водохранилища по состоянию на 20 июня составляет 509,23 кв. км.
Это меньше, чем аналогичные данные 3-дневной давности — 17 июня эта площадь составляла 655 кв. км. За три дня площадь водохранилища сократилась еще на 22%.
Соответственно, теперь покрыто водой лишь 24% его площади от начального уровня по состоянию на 5 июня.
Причем, по состоянию на 20 июня на русло реки Днепр приходится 129 кв. км. площади водохранилища.
— То есть сейчас мы наблюдаем формирование, а точнее, восстановление русла р. Днепр. Таким образом, большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный — наполняться водой. Это число — 6% площади водохранилища, которая занята руслом, определенным образом указывает на остаточные его характеристики, — отметили ученые.
В конечном итоге именно русловые процессы — формирование четкого русла, отделение от него и высыхание остаточных водоемов — будут определять деградацию водохранилища. И по сути, остается не “площадь водохранилища”, а площадь русла.
Источник: НАН Украины
Фото: Укргидроэнерго
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