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Юлия Захарченко, редактор ленты

Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад: глава МВД о подрыве Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: Офис генпрокурора

После разрушения Каховского водохранилища вода отступила от берегов на 1,3-1,6 тыс. м. Сейчас река Днепр фактически возвращается в русло, в котором находилась около 70 лет назад.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, сейчас делают все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать потребности воды населению и способности водного бассейна Днепра.

Глава МИД отметил, что одними из насущных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС остаются питьевая и техническая вода.

Сейчас воду подвозят, однако местные власти делают все возможное для оперативного проведения комплекса геодезическо-разведывательных работ, которые помогут запустить скважины.

Вместе с тем на месте ликвидации катастрофы работают 10 станций фильтрации для очистки питьевой воды. Сейчас есть запасы по меньшей мере на один месяц, чтобы обеспечить всех людей питьевой водой.

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Игорь Клименко, Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, МВД, питна вода
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