Каховське водосховище перетворюється на річку – НАН України
Каховське водосховище перетворюється на річку. Про це повідомили фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.
Науковці обробили спектрозональні знімки території Каховського водосховища, надані Європейським космічним агентством (супутник Sentinel-2А).
Зазначається, що сумарна площа водної поверхні Каховського водосховища на 20 червня становить 509,23 кв. км.
Це менше, ніж аналогічні дані 3-денної давності – 17 червня ця площа становила 655 кв. км. За три дні площа водосховища скоротилася ще на 22%.
Відповідно, тепер вкрито водою лише 24% його площі від початкового рівня станом на 5 червня.
Причому, станом на 20 червня на русло річки Дніпро припадає 129 кв. км площі водосховища.
– Тобто зараз ми спостерігаємо формування, а точніше, відновлення русла р. Дніпро. Таким чином, більшість водосховища у засушливий період року пересихатиме, у вологий – наповнюватиметься водою. Це число – 6% площі водосховища, яка зайнята руслом, певним чином вказує на залишкові його характеристики, – зазначили науковці.
Врешті-решт саме руслові процеси – формування чіткого русла, відділення від нього і висихання залишкових водойм – визначатимуть деградацію водосховища. І по суті, залишається не “площа водосховища”, а площа русла.
Джерело: НАН України
Фото: Укргідроенерго
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