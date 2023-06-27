Еще рано делать выводы о событиях в РФ, США не имеют к этому отношения — Байден
Президент США Джо Байден заявил, что еще слишком рано делать окончательные выводы относительно последствий событий, которые произошли в эти выходные на территории России, но пообещал поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами.
— Мы собираемся продолжать оценивать последствия событий этих выходных для России и Украины, но еще слишком рано делать окончательный вывод относительно того, куда это ведет, — сказал Байден во время выступления в Белом доме.
Байден сказал, что важно, чтобы США оставались тесно связанными с союзниками и партнерами, продолжая следить за ситуацией. Он считает, что союзникам и партнерами необходимо оставаться полностью скоординированными несмотря на то, что произойдет в дальнейшем.
В то же время Байдена заявил, что США и западные союзники не имеют ничего общего с событиями в России, когда глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подстрекал вооруженное восстание против Кремля. Он сказал, что он поручил группе, которая отвечает за национальную безопасность, внимательно следить за развитием событий в России, отчитываться ему и готовиться к различным сценариям.
— Чрезвычайно важно, чтобы мы были скоординированы в своем ответе и в том, что мы должны ожидать, — сказал он.
Байден добавил, что все стороны согласились, что необходимо убедиться, что Путин не имеет никакого повода обвинять в этом Запад или НАТО.
— Мы четко дали понять, что мы не причастны. Мы не имеем к этому отношения. Это была часть борьбы внутри российской системы, — утверждает президент США.
Президент США также сообщил, что долго разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и согласился поддерживать с ним контакт.
— Я сказал им, что независимо от того, что произошло в России, США будут продолжать поддерживать оборону Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, — сказал он.
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