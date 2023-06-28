Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог

Чтобы повредить контеймент, так называемый саркофаг, Запорожской АЭС, который содержит от одного до двух метров усиленного железобетона, нужно много взрывчатки.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала радиобиолог Елена Паренюк.

– Трудно его повредить, потому что он (контеймент, – Ред.) может выдержать давление до 5 атмосфер, падение небольшого самолета. Тем не менее, взрывчатка у россиян есть, и они могут ее использовать. Ну и, собственно, может произойти авария с нарушением контеймента, и тогда, скорее всего, может произойти утечка радиации. Это будет не взрыв, не радиоактивные осадки по всей территории Украины, – говорит она.

Паренюк отметила, что это, вероятно, будет утечка, которая может привести к загрязнению воды в Днепре и близлежащих к атомной станции территорий. Радиобиолог добавляет, что может произойти так, что радиация даже не покинет территорию Запорожской АЭС.

– Но может произойти и другое. Это зависит не от характеристик Запорожской АЭС, а исключительно от русни — где они разместят взрывчатку, сколько и какую, – говорит она.

Какие территории в зоне риска и как действовать

Если будет утечка, то наиболее уязвимыми будут территории и населенные пункты вниз по течению Днепра – Херсонская область, юг Запорожской области.

– Есть саркофаг, который защищает реактор. Поэтому ЗАЭС гораздо более безопасна, однако паника у населения наблюдается, а россияне это очень хорошо используют, – сообщила Паренюк.

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