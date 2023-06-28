Чи витримає ЗАЕС вибух та які території у зоні підвищеного ризику – радіобіологиня
Аби пошкодити контеймент, так званий саркофаг, Запорізької АЕС, який має від одного до двох метрів посиленого залізобетону, потрібно багато вибухівки.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла радіобіологиня Олена Паренюк.
– Важко це пошкодити, тому що воно (контеймент, – Ред.) може витримати тиск до 5 атмосфер, воно може витримати падіння невеликого літака. Тим не менше вибухівка у росіян є і вони можуть її використати. Ну, і власне може статися аварія з порушенням контейменту, і тоді скоріш за все може статися витік радіоактивності. Це буде не вибух, не радиактивні опади по всій території України, – каже вона.
Паренюк зауважила, що це, ймовірно, буде витік, який може призвести до забруднення води у Дніпрі та ближніх до атомної станції територія. Радіобіологиня додає, що може статися так, що витік навіть не покине територію Запорізької АЕС.
– Але й може статися й інше. Це залежить не від характеристики Запорізької АЕС, а виключно від русні, де вони розмістять вибухівку, скільки та яку, – говорить вона.
Які території у зоні ризику та як діяти
Якщо буде витік, то найбільш вразливими будуть території та населені пункти знизу за течією Дніпра – Херсонська область, південь Запорізької області.
– Є саркофаг, який захищає реактор. Тому ЗАЕС набагато безпечніша, проте паніка у населення спостерігається, а росіяни це дуже добре використовують, – повідомила Паренюк.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко