​​Как подготовиться ко взрыву на ЗАЭС: список самого необходимого

Угроза взрыва на Запорожской атомной станции повисла над Украиной и миром. Все это – из-за действий захватившей ее армии России, которая планирует сценарий террористического акта с радиационным загрязнением.

Специалисты уверяют, что при взрыве на ЗАЭС первое правило – слушать указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать на местах. Кроме этого, нужно оставаться в помещении, найти укрытие или подвал и ждать следующих указаний. Как подготовиться ко взрыву на ЗАЭС: что должно быть дома – читайте в материале.

Как будет выглядеть оповещение о радиационной аварии

Оповещение о теракте на ЗАЭС будет распространяться официальными источниками информации по всем каналам связи.

— Оповещение, скорее всего, не будет никак отличаться от стандартного. Просто напишут, что в таких регионах есть риск радиационной опасности. Если мы говорим о ядерном оружии и аварии на ЗАЭС, то может не работать оборудование. Если из строя выйдет связь мобильная, если будет перегрузка сетей, то нужно, чтобы у вас было как можно больше источников информации, — объясняет кандидат биологических наук, популяризатор научных знаний о Чернобыле и радиации, соавтор научно-популярной книги Страшное, прекрасное и уродливое в Чернобыле. От катастрофы до лаборатории Екатерина Шаванова.

Как подготовиться ко взрыву на ЗАЭС: список лекарств

По словам эндокринолога Илоны Ханько, что бы не случилось на ЗАЭС, йодная профилактика, о которой так активно говорят в соцсетях, не нужна. Лучше купить алюминиево-антацидные сорбенты, маску, альгинаты.

Почему не нужно принимать йод, если произойдет взрыв на ЗАЭС

По словам врача, йод нужен для защиты щитовидной железы, чтобы мы дали ей стабильный йод, из которого она будет образовывать гормоны, и ей не нужно было захватывать эти радиоактивные частицы, которые могут разрушить саму функцию щитовидной железы, ее активную деятельность.

Радиоактивный йод на самой ЗАЭС уже не выделяется, потому что он образуется реакторами, работающими энергоблоками.

Последний энергоблок был остановлен в сентябре 2022 года, поэтому уже более 9 месяцев он не действует. Потому активного радиоактивного йода там нет. А значит, и йод пока не нужен.

Как подготовиться ко взрыву на ЗАЭС: еда, запасы воды, одежда

При ядерной угрозе, согласно рекомендациям Центра общественного здоровья, в первую очередь нужно подготовить питьевую воду и еду. Для этого сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Из одежды подготовьте сменку, респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки. Кроме этого, нужна ватно-марлевая повязка для защиты органов дыхания.

Воду, которую вы запасли, нужно употреблять до тех пор, пока не получите информации из официальных источников, что водопроводная вода безопасна. Важно, что после кипячения воды радиация никуда не исчезнет.

Запаситесь едой в герметичной упаковке. Именно она безопасна для употребления. Кроме того, можно купить консервы или законсервированные продукты. Еда в холодильнике тоже безопасна.

Перед открытием герметичной упаковки на продуктах нужно протереть влажным полотенцем или салфеткой всю его поверхность. То же нужно сделать с ножами, вилками и ложками, которыми вы собираетесь пользоваться.

Сколько будет безопасной водопроводная вода

Вода в водопроводе не станет сразу опасной, скорее всего, она вообще не будет представлять угрозы.

— Если будет такой сценарий, что вода будет загрязнена, то об этом сообщат и это будет больше касаться тех мест, которые находятся ниже по течению Днепра. Их будут информировать об этом. Если будет воздушное загрязнение, то пока оно дойдет до источников водоснабжения, попадет в водопровод, то пройдет определенное время, — объясняет кандидат биологических наук, популяризатор научных знаний о Чернобыле и радиации, соавтор научно-популярной книги Страшное, прекрасное и уродливое в Чернобыле. От катастрофы до лаборатории Екатерина Шаванова.

На сколько дней нужно запастись едой и водой

На случай отсутствия центрального водоснабжения всегда имейте запасы питьевой и технической воды дома. Одному взрослому человеку нужно в сутки:

3 литра питьевой воды (включая жидкость, потребляемую с пищей);

10-12 литров для гигиены и для приготовления пищи.

Стоит запастись питьевой и технической водой, а также едой хотя бы на три дня, а лучше на неделю. Не забудьте сделать запас корма и воды и для своих домашних любимцев, если они у вас есть.

Обязательно помечайте емкости бирками: “Вода обеззараженная для питья”, “Вода для технических нужд”, “Вода для хозяйственных нужд”.

Как помыть все и себя, если водопроводная вода тоже заражена

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины уверяют, что даже если водопроводная вода загрязнена, то ее все равно можно использовать для обеззараживания. Дело в том, что любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасным для мытья кожи, волос и одежды.

Кроме того, вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок еды и воды.

Кроме этого, подготовьте средства гигиены:

мыло;

антисептики;

салфетки;

медицинский спирт и т. д.

Также стоит иметь фонарик, радио, батарейки, аптечку (обезболивающее, лекарства от диареи, сорбенты, лекарства от повышенной температуры и аллергии и т. д.), полиэтиленовую пленку и скотч, пакеты для мусора, внешний аккумулятор для мобильного телефона или смартфона.

После этого выберите в своей квартире или доме помещение, в котором нет окон. Например, амбар, ванную комнату, подвал и т. д. При взрыве на ядерном объекте прежде всего необходимо покинуть улицу и закрыться в помещении.

К моменту эвакуации вы должны быть в комнате с необходимыми вещами и продуктами. Не выходите на улицу, не открывайте окна или двери в своем доме без необходимости. Кроме этого, радиоактивная пыль оседает на все поверхности. Поэтому держитесь подальше от ручек, картин, стен, подоконников и остального.

Что делать с зараженной одеждой, которую сложили в пакеты

Кандидат биологических наук, популяризатор научных знаний о Чернобыле и радиации, соавтор научно-популярной книги Страшное, прекрасное и уродливое в Чернобыле. От катастрофы до лаборатории Екатерина Шаванова говорит, что с большой вероятностью авария на ЗАЭС не выйдет за промышленную зону.

— Если мы говорим о гипотетической ситуации, когда люди оказались на улице, когда идет оповещение о сигнале радиационной опасности, они забегают домой, переодеваются и складывают эту одежду. То да, ее нужно упаковать в пакеты, сложить, но, скорее всего, она будет достаточно чистой. И поэтому нужно будет дождаться разъяснений от официальных органов, было ли вообще загрязнение всей территории, — говорит она.

Эксперт отмечает, если загрязнения не было, то одежду, которую сложили в пакет, нужно просто постирать. Если же радиационная опасность все-таки возникла, то специалисты будут ходить с дозиметрами и проверять одежду, другие вещи на наличие загрязнения.

— Если проверили, и одежда оказалась несильно загрязненной, так будет со всем, не только с одеждой, то что-то можно почистить, постирать, что-то придется отдать как очень загрязненное. Но это будет небольшой процент, мы не говорим о том, что это все распространится на всю территорию и это будет большая опасность, — объясняет Шаванова.

Когда можно выходить на улицу и как обезопасить себя в укрытии

Если извещение о радиационной аварии застало вас на предприятии, то надо срочно приостановить профессиональную деятельность и в течение 7 минут направиться в убежище, сохранять спокойствие и выполнять все рекомендации.

Для объектов, всс которых нет убежища, укрытия — немедленно укройтесь в изолированном герметичном здании, помещении, доме.

При аварийной опасности необходимо сохранять спокойствие и выполнять рекомендации военной администрации.

Для того чтобы уменьшить возможность проникновения радиации в помещение — необходимо закрыть все окна и двери. Собрать документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в герметичный чемодан, который защитит от радиационного загрязнения.

Рекомендуется не выходить на улицу 2-3 суток. Поэтому желательно иметь соответствующие запасы пищи и воды на этот период, а еще лучше — на неделю.

— Рекомендации относительно срока, в течении которого нельзя выходить на улицу, будут отличаться в зависимости от региона, куда пойдет облако. В целом, мы можем говорить об 1-3 днях до того, чтобы стало понятно, эту территорию эвакуируют или ее не эвакуируют или дают распоряжение выйти на улицу и жить дальше свою жизнь. То есть здесь мы тоже ориентируемся на распоряжение официальных источников, но в основном у вас должны быть запасы еды на три дня минимум, желательно чуть больше. Но вы должны понимать, что эвакуация не будет одномоментной, поэтому чем лучше вы подготовитесь и будете более автономными, тем лучше, — советует эксперт по радиационной опасности Екатерина Шаванова.

Если все же существует насущная необходимость выйти на улицу, то перед выходом из дома необходимо надеть респиратор или марлевую повязку, а также верхнюю одежду.

После возвращения с улицы стоит начать с осторожного снятия одежды, начиная с головы до ног. Снятие обуви и одежды может уменьшить загрязнение на 90%.

Следующим шагом необходимо переместить всю загрязненную радиацией одежду в один изолированный контейнер, желательно иметь сумку с этикеткой, где можно указать имя лица, выходившего на улицу, дату, время и место сбора имущества, табличку с предупреждением о радиации.

Сумки с верхней одеждой необходимо хранить в безопасном месте для дальнейшей утилизации.

После того как одежда была снята, если это возможно, принять душ с теплой водой с добавлением нейтрального мыла.

Эвакуационные мероприятия в безопасные места проводятся по решению областной военной администрации, поэтому следите за информацией через радио, интернет или телевизор.

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