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США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS — WSJ

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки близки к одобрению передачи Украине ракетной системы большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

По словам чиновников, сейчас вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

Официальные лица в США и Европе увидели признаки того, что ранее неохотно настроенные круги правительства США, а именно Белый дом, пришли к выводу о настоятельной необходимости поддержать борьбу Украины в ближайшие недели.

— На фоне внутренних беспорядков в России, где на выходных основатель отряда наемников Вагнера устроил неудачный мятеж, официальные лица США и Европы признали, что сейчас, возможно, настало время предоставить более современное вооружение, — говорится в материале.

Ракета ATACMS: характеристики

Кроме этого, высокопоставленный представитель Минобороны Украины сообщил СМИ, что в последние недели Киев получил положительные сигналы от США относительно систем ATACMS.

Украинские официальные утверждают, что ракеты большой дальности необходимы, в частности, для нанесения ударов по временно оккупированному Крыму.

В то же время в Пентагоне утверждают, что ведомству не известно о каких-либо ближайших решениях по передаче Украине ракет ATACMS, пишет Sky News.

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