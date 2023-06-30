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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина не сможет сразу зафиксировать аварию на Запорожской АЭС — Галущенко

Герман Галущенко

Украина не имеет возможности мониторить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС на случай радиационной аварии.

Об этом на брифинге 30 июня заявил министр энергетики Герман Галущенко.

— Сейчас у нас ситуация более сложная, ведь они (оккупанты, — Ред.) отрезали нас от мониторинга ситуации на станции. То есть, если они, не дай бог, совершат какое-то действие, в результате чего произойдет авария, то у нас нет доступа к системам мониторинга, которые в режиме реального времени могут это фиксировать, — говорит он.

При этом президент НАЭК Энергоатом Петр Котин объяснил, что у Украины есть датчики радиационного контроля на подконтрольной территории на правобережье.

— Если действительно будет выброс радиации на станции, у нас будет информация через несколько часов. Я думаю, если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут будет информация. Также на других станциях в течение часов информация появляется о повышении радиационного фона в допустимых рамках. Но все равно это будет свидетельствовать о том, что что-то случилось на ЗАЭС, — объяснил чиновник.

Галущенко отметил, что Украина обсуждала с РФ демилитаризацию территории ЗАЭС, однако прийти к согласию по этому вопросу не удалось.

— Мы сказали свою позицию – демилитаризация. Какая нейтральность, когда Вооруженные силы (РФ, — Ред.) на станции? Это даже смешно обсуждать. Второе – украинский персонал, выполняет и контролирует станцию и несет ответственность за радиационную безопасность. Третье — представители Росатома должны покинуть станцию. Им нечего там делать. Они все преступники в классификации международного права, — говорит он.

Министр добавил, что следующие шаги России в ответ на условия Украины продемонстрируют ее готовность к снижению уровня напряженности на ЗАЭС.

— Это обычные требования. Если в ответ на это станция становится федеральной собственностью, регистрируется соответствующая компания в России, с аналогичным названием, то очевидно, что мы двигаемся в разные стороны. Сейчас ответ очевиден – когда нет движения в обеспечении радиационной безопасности, – подчеркнул он.

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По словам Галущенко, Украина также поддерживает связь с Международным агентством по ядерной энергии и его руководителем Рафаэлем Гросси относительно опасности деградации оборудования на станции, обусловленного режимом ее эксплуатации под руководством оккупационной администрации РФ.

— Мы об этом общаемся с Гросси и МАГАТЭ – это режим эксплуатации станции. Если мы говорим не об аварии, а об эксплуатации, то цель – это деградация оборудования. Это очевидно, и очевидно для МАГАТЭ. Они видят происходящие действия (направленные, — Ред.) на деградацию оборудования. Даже если они (оккупанты, — Ред.) не совершат террористический акт, то чтобы мы получили станцию обратно максимально не в рабочем состоянии, — подытожил министр.

Фото: Минэнерго

АЕС, Война в Украине, Герман Галущенко, Запорожская область, Радіація
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