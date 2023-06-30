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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна не зможе одразу зафіксувати аварію на Запорізькій АЕС — Галущенко

Герман Галущенко

Україна не має змоги моніторити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій АЕС на випадок радіаційної аварії.

Про це під час брифінгу 30 червня заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Зараз у нас ситуація складніша, адже вони (окупанти, — Ред.) відрізали нас від моніторингу ситуації на станції. Тобто, якщо вони, не дай бог, вчинять якусь дію, внаслідок чого відбудеться аварія, то у нас немає доступу до систем моніторингу, які одразу в режимі реального часу можуть це відфіксувати, — каже він.

При цьому президент НАЕК Енергоатом Петро Котін пояснив, що Україна має датчики радіаційного контролю на підконтрольній території на правобережжі.

– Якщо дійсно буде викид радіації на станції, ми матимемо інформацію за кілька годин. Я думаю, якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально за кілька хвилин матимемо інформацію. Також на інших станціях протягом годин інформація з’являтиметься про підвищення радіаційного фону в допустимих рамках. Але все одно це свідчитиме про те, що щось сталось на ЗАЕС, — пояснив посадовець.

Галущенко зазначив, що Україна обговорювала із РФ демілітаризацію території ЗАЕС, проте дійти згоди з цього питання не вдалося.

– Ми сказали свою позицію — демілітаризація. Яка нейтральність, коли Збройні сили (РФ, — Ред.) на станції? Це навіть смішно обговорювати. Друге — український персонал, виконує і контролює станцію та несе відповідальність за радіаційну безпеку. Третє — представники Росатому мають зникнути зі станції. Їм немає там що робити. Вони всі є злочинцями у класифікації міжнародного права, — говорить він.

Міністр додав, що наступні кроки Росії у відповідь на умови України продемонструють її готовність до зниження рівня напруги на ЗАЕС.

– Це — звичайні вимоги. Якщо у відповідь на це станція стає федеральною власністю, реєструється відповідна компанія в Росії, з аналогічною назвою, то очевидно, що ми рухаємось у різні боки. Зараз відповідь очевидна — коли немає руху в забезпеченні радіаційної безпеки, — підкреслив він.

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За словами Галущенка, також Україна підтримує зв’язок із Міжнародним агентством з ядерної енергії та його керівником Рафаелем Гроссі щодо небезпеки деградації обладнання на станції, обумовленого режимом її експлуатації під керівництвом окупаційної адміністрації РФ.

– Ми про це комунікуємо із Гроссі та МАГАТЕ — це режим експлуатації станції. Якщо ми говоримо не про аварію, а про експлуатацію, то мета – це деградація устаткування. Це очевидно, і очевидно для МАГАТЕ. Вони це бачать, що відбуваються дії, (спрямовані, — Ред.) на деградацію устаткування. Навіть якщо вони (окупанти, — Ред.) не вчинять терористичний акт, то щоб ми отримали станцію назад максимально не в робочому стані, — підсумував міністр.

Фото: Міненерго

АЕС, Війна в Україні, Герман Галущенко, Запорізька область, Радіація
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