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РФ подготовила все необходимое для искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС — Буданов

Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Россия подготовила все к созданию искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Об этом рассказал руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.

Та часть станции, которую в случае теракта, скорее всего, подорвут оккупанты, – это искусственный водоем на территории ЗАЭС, обеспечивающий охлаждение. Они собираются повредить звено в системе, что впоследствии вызовет техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить.

– Они подготовили все необходимое для создания искусственной техногенной катастрофы. Та часть станции, которую в случае принятия решения, скорее всего, подорвут, это искусственный водоем на территории станции, обеспечивающей охлаждение. Следовательно, они собираются сделать так, чтобы повредить звено в системе, что впоследствии вызовет технологическую катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны, – говорит он.

На графике Фактов ICTV указаны территории, которые могут оказаться под угрозой в случае аварии на ЗАЭС.

РФ подготовила все необходимое для искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС — Буданов

АЕС, Война в Украине, Запорожская область
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