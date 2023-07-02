Непрофессиональное и позорное: Зеленский о решении относительно поднятия тарифов на воду

Решение о повышении тарифов на воду, со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), является непрофессиональным и позорным.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 1 июля.

Свое обращение он начал с того, что будет подводить итоги дня на Ровенщине, где уже провел выездное заседание Ставки.

В видео, которое записано на фоне Ровенской АЭС, президент поблагодарил каждого и каждую в Ровенской области, на РАЭС, а также по всему периметру нашей северной границы, кто заботится о безопасности Украины.

Он отреагировал на решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду.

— Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут, — сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что опубликованный сегодня пакет санкций Украины против тех, кто помогает России в войне, содержит почти 300 юридических и почти 200 физических лиц.

— И это не только граждане России. Все, кто в мире будет помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира, — сказал он.

Глава государства напомнил, что сегодня в Украину состоялся визит премьер-министра Испании Педро Санчеса, что назвал очень символичным, поскольку именно сегодня Королевство Испания начинает председательство в Совете Евросоюза.

— Это однозначно свидетельствует о новой реальности. Наш общий европейский дом всегда нельзя было представить полноценным без Украины. И сейчас же мы достигли и на политическом уровне того, что европейские дела без Украины уже не рассматриваются, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что визит Педро Санчеса говорит как о приоритетах испанского председательства, так и о сотрудничестве Украины и Испании.

— Я благодарю тебя, Испания, за поддержку — оборонную, политическую, экономическую! Отдельно хочу поблагодарить за уважение и помощь нашим людям, которые нашли приют в Испании, спасаясь от боевых действий в Украине. Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину, — сказал президент.

Украинский лидер также рассказал, что подписал сегодня с премьер-министром Санчесом совместное заявление о поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины, что является уже 21 подобным заявлением.

— То есть большинство поддержало нашу перспективу, в том числе и в вопросе о членстве в Альянсе… Бельгия, Дания, наши друзья из Эстонии, Италия, Исландия, Испания, Канада, это Латвия, это Литва, Нидерланды, Германия, это Норвегия и Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция, — сказал президент и поблагодарил все эти государства.

Президент также поблагодарил страны, с которыми Украина пока не имеет подобных совместных подписанных заявлений и деклараций, но которые абсолютно четко поддерживают Украину на пути в НАТО, “а значит, поддерживают приближение реального мира во всей Европе”.

Глава государства также подробнее рассказал о заседании ставки, которое провел в Ровенской области.

Ключевые вопросы касались безопасности в северных регионах Украины, а также меры государства по усилению безопасности.

— Все, что касается и границы, и наших сил ОСУВ Север, и украинских стратегических объектов — таких, как Ровенская атомная станция, на которой собственно и состоялась Ставка, — сказал президент.

Владимир Зеленский говорит, что в течение дня были осуществлены доклады разведки, Главкома, командующего Севера, руководителя пограничной службы, министра внутренних дел, председателя областной государственной администрации Ровенской области по социальным вопросам и потребностям людей. Также был доклад руководителя Энергоатома и директора Ровенской АЭС.

Также были обсуждены вопросы кибербезопасности, сообщил украинский президент.

Источник : Офис президента

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