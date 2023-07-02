Непрофесійне та ганебне: Зеленський про рішення щодо підняття тарифів на воду

Рішення щодо підвищення тарифів на воду, з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є непрофесійним та ганебним.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 1 липня.

Своє звернення він почав з того, що підбиватиме підсумки дня на Рівненщині, де вже провів виїзне засідання Ставки.

У відео, яке записано на тлі Рівненської АЕС, президент подякував кожному й кожній у Рівненській області, на РАЕС, а також по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України.

Він відреагував на рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на воду.

– Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть, – сказав Зеленський.

Зеленський повідомив, що опублікований сьогодні пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії у війні, містить майже 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб.

– І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України та всього світу, – сказав він.

Глава держави нагадав, що сьогодні до України відбувся візит прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, що назвав дуже символічним, оскільки саме сьогодні Королівство Іспанія розпочинає головування в Раді Євросоюзу.

– Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що візит Педро Санчеса говорить як про пріоритети іспанського головування, так і співпрацю України та Іспанії.

– Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну, – сказав президент.

Український лідер також розповів, що підписав сьогодні з прем’єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України, що є вже 21 подібною заявою.

– Тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція, – сказав президент та подякував усім цим державам.

Президент також подякував країнам, з якими Україна поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, “а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі”.

Глава держави також детальніше розповів про засідання ставки, яке провів у Рівненській області.

Ключові питання стосувались безпеки у північних регіонах України, а також заходи держави із посилення безпеки.

– Все, що стосується і кордону, і наших сил ОСУВ Північ, і українських стратегічних об’єктів – таких, як Рівненська атомна станція, на якій власне й відбулась Ставка, – сказав президент.

Володимир Зеленський каже, що протягом дня були здійснені доповіді розвідки, Головкома, командувача Півночі, керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань і потреб людей. Також була доповідь керівника Енергоатома і директора Рівненської АЕС.

Також були обговорені питання кібербезпеки, повідомив український президент.

Джерело : Офіс президента

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