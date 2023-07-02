Непрофесійне та ганебне: Зеленський про рішення щодо підняття тарифів на воду
Рішення щодо підвищення тарифів на воду, з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є непрофесійним та ганебним.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 1 липня.
Своє звернення він почав з того, що підбиватиме підсумки дня на Рівненщині, де вже провів виїзне засідання Ставки.
У відео, яке записано на тлі Рівненської АЕС, президент подякував кожному й кожній у Рівненській області, на РАЕС, а також по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України.
Він відреагував на рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на воду.
– Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть, – сказав Зеленський.
Зеленський повідомив, що опублікований сьогодні пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії у війні, містить майже 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб.
– І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України та всього світу, – сказав він.
Глава держави нагадав, що сьогодні до України відбувся візит прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, що назвав дуже символічним, оскільки саме сьогодні Королівство Іспанія розпочинає головування в Раді Євросоюзу.
– Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються, – сказав він.
Володимир Зеленський наголосив, що візит Педро Санчеса говорить як про пріоритети іспанського головування, так і співпрацю України та Іспанії.
– Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну, – сказав президент.
Український лідер також розповів, що підписав сьогодні з прем’єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України, що є вже 21 подібною заявою.
– Тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція, – сказав президент та подякував усім цим державам.
Президент також подякував країнам, з якими Україна поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, “а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі”.
Глава держави також детальніше розповів про засідання ставки, яке провів у Рівненській області.
Ключові питання стосувались безпеки у північних регіонах України, а також заходи держави із посилення безпеки.
– Все, що стосується і кордону, і наших сил ОСУВ Північ, і українських стратегічних об’єктів – таких, як Рівненська атомна станція, на якій власне й відбулась Ставка, – сказав президент.
Володимир Зеленський каже, що протягом дня були здійснені доповіді розвідки, Головкома, командувача Півночі, керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань і потреб людей. Також була доповідь керівника Енергоатома і директора Рівненської АЕС.
Також були обговорені питання кібербезпеки, повідомив український президент.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв