Успехи ВСУ на Таврическом направлении и пакет помощи от Дании: 493-й день войны
ВСУ используют слабость РФ после мятежа ЧВК Вагнер — Зеленский
Мятеж главаря частной военной компании Евгения Пригожина против российских властей продемонстрировал слабость Кремля, что дает возможности для Вооруженных сил Украины на поле боя.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с испанскими СМИ накануне визита в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Зеленский воспользовался разговором, чтобы оценить положение президента России Владимира Путина и его международный имидж в мире. В этом контексте украинский президент сказал, что “для Путина существует больше, чем для меня”, потому что “меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир”.
Относительно последних событий в России с неудачным мятежом и последующей сделкой с группой наемников “Вагнера”, Зеленский заявил, что они являются признаком “слабости” путинской власти.
— Бунт и продвижение вагнеровцев означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не осознают, что происходит. Они не контролируют все, — сказал он в интервью испанской прессе.
По мнению украинского лидера, эта ситуация является возможностью, которую должна использовать армия Украины.
— Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень свободная, и мы должны использовать ее, чтобы изгнать врага с нашей земли, — заявил он.
Параллельно с этим Владимир Зеленский приказал усилить северную границу в связи с прибытием в Беларусь руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина и некоторых его командиров.
Зеленский рассказал, что Киев ожидает результаты контрнаступления к саммиту НАТО
Украина хочет показать результаты на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля. Планы Вооруженных сил Украины по контрнаступлению против России замедлились в последние месяцы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам. По его словам, непогода и сильные дожди замедлили ряд процессов.
— До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни, — утверждает глава государства.
Президент призывает европейских партнеров продолжать оказывать ВСУ вооруженную поддержку. По его словам, Украина рассчитывала в начале контрнаступления на определенное вооружение от партнеров, однако артиллерия прибыла с опозданием.
— Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее. Между временем и людьми самое важное — это люди, — утверждает Зеленский.