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На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

На крыше IV энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции появились неизвестные объекты. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs, сделанных утром 5 июля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

— С уверенностью можно говорить лишь о том, что объектов нет ни на одном другом спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года, — говорится в сообщении.

На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
Радіо Свобода / Planet Labs
На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
Радіо Свобода / Planet Labs
На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

Фото: Энергодар

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, ЗАЕС
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На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
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