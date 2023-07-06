Бедрак Виктория, редактор ленты
На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
На крыше IV энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции появились неизвестные объекты. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs, сделанных утром 5 июля.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.
— С уверенностью можно говорить лишь о том, что объектов нет ни на одном другом спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года, — говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
Фото: Энергодар
Источник: Радио Свобода
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