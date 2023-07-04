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Илья Нежигай, редактор ленты

В ближайшее время оккупанты могут прибегнуть к провокациям на ЗАЭС — Генштаб ВСУ

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Украинские военные предупредили, что Россия в ближайшее время может прибегнуть к провокациям на Запорожской АЭС.

Об этом 4 июля 2023 года сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

— Вооруженные силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

По оперативной информации военных, сегодня, 4 июля, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

— Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы.

В Генштабе напомнили, что ВСУ не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.

— Ни одна провокация врага не пройдет, — резюмировали в Генштабе.

В МАГАТЭ предупредили, что в ночь на 4 июля Запорожская АЭС потеряла связь со своей главной внешней линией электропередачи. Как сообщили наблюдатели за ядерным объектом, теперь станция работает от недавно восстановленных резервных источников питания.

Перед этим глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС, то это будет иметь влияние на весь мир.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ЗАЕС, Запорожская область, ВСУ
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