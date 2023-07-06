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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На даху IV енергоблока Запорізької АЕС з’явилися невідомі об’єкти – супутникові знімки

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

На даху IV енергоблока окупованої Запорізької атомної електростанції з’явилися невідомі об’єкти. Їх можна побачити на супутникових знімках Planet Labs, зроблених вранці 5 липня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Роздільна здатність знімку не дає змоги зрозуміти, що саме з’явилося на даху.

– З упевненістю можна говорити лише про те, що об’єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблока за останні півтора роки, – йдеться у повідомленні.

На даху IV енергоблока Запорізької АЕС з’явилися невідомі об’єкти – супутникові знімки
Радіо Свобода / Planet Labs
На даху IV енергоблока Запорізької АЕС з’явилися невідомі об’єкти – супутникові знімки
Радіо Свобода / Planet Labs
На даху IV енергоблока Запорізької АЕС з’явилися невідомі об’єкти – супутникові знімки
На даху IV енергоблока Запорізької АЕС з’явилися невідомі об’єкти – супутникові знімки

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Фото: Енергодар

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ЗАЕС
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