На даху IV енергоблока Запорізької АЕС з’явилися невідомі об’єкти – супутникові знімки

На даху IV енергоблока окупованої Запорізької атомної електростанції з’явилися невідомі об’єкти. Їх можна побачити на супутникових знімках Planet Labs, зроблених вранці 5 липня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Роздільна здатність знімку не дає змоги зрозуміти, що саме з’явилося на даху.

– З упевненістю можна говорити лише про те, що об’єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблока за останні півтора роки, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Фото: Енергодар

Джерело : Радіо Свобода

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.