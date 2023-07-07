Мина замедленного действия: что такое кассетные боеприпасы и в чем их особенность

Президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Об этом будет объявлено уже 7 июля, сообщили американские СМИ.

Что такое кассетные боеприпасы и как они помогут украинским военнослужащим на фронте — узнавали Факты ICTV.

Кассетные боеприпасы: что это за тип оружия

Это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают много малокалиберных бомб на большую территорию.

Эти разбросанные боевые элементы обеспечивают поражение большой площади по сравнению с другими боеприпасами. Кассетные средства поражения могут использоваться как для поражения конкретной цели в момент обстрела, так и для дистанционного минирования.

— Принцип кассетных боеприпасов заключается в том, что их боевая часть состоит не из одного взрывчатого вещества, а имеет большое количество суббоеприпасов. То есть маленьких боевых частей, которые во время обстрела распределяются по площади и наносят поражение после падения на землю. Этот принцип также называют отработкой по плоскости, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Первыми кассетные бомбы создали немцы в 1939 году, когда летчики Люфтваффе применяли такие боеприпасы против польской пехоты и кавалерии.

Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких деталей к ним на специальных стенках-перегородках. Такое вооружение обладает широким спектром действия и предназначено для поражения живой силы или ликвидации колонны военной техники.

Кассетные конструкции чаще всего используются в авиабомбах, артиллерийских и реактивных снарядах, РСЗО и на главных блоках тактических ракет.

Разновидности кассетных боеприпасов и о запрете их использования

Кассетные боеприпасы могут быть разных типов:

Противотанковые — внутри размещены авиабомбы, которые имеют кумулятивные боеголовки и пробивают броню бронемашины или танка.

— внутри размещены авиабомбы, которые имеют кумулятивные боеголовки и пробивают броню бронемашины или танка. Зажигательные — содержат напалм или белый фосфор, противотанковые и противопехотные элементы, чаще всего используемые для поджога объектов.

— содержат напалм или белый фосфор, противотанковые и противопехотные элементы, чаще всего используемые для поджога объектов. Минировальные — они имеют особенность: взрываются не сразу, а ведут себя как обычные наземные мины.

— они имеют особенность: взрываются не сразу, а ведут себя как обычные наземные мины. Химические — такие кассетные бомбы разрабатывали в СССР в течение 1950-1960-х годов для распространения химического оружия.

— такие кассетные бомбы разрабатывали в СССР в течение 1950-1960-х годов для распространения химического оружия. Противопехотные — используются осколочные бомбы, рассчитанные на уничтожение небольших, мягких объектов.

— используются осколочные бомбы, рассчитанные на уничтожение небольших, мягких объектов. Противоаэродромные — перед взрывом они проходят через бетон и уничтожают/повреждают поверхность взлетно-посадочной полосы.

Также кассетные боеприпасы разделяют по наличию системы управления (неуправляемые элементы свободного рассеивания или управляемые), по форме, по способу ориентирования в полете, по месту подрыва боевых элементов (может быть наземный подрыв или боевые элементы с траекторным подрывом) и тому подобное.

Кроме того, в некоторых кассетных боеприпасах использовано двухэтапное разбрасывание: сначала происходит разбрасывание промежуточных блоков, а уже из них происходит распыление кассетных боевых элементов. Это позволяет боеприпасам разбрасывать боевые элементы более равномерно.

Интересный факт, что кассетные боеприпасы запрещено использовать международным гуманитарным правом. В 2008 году была подписана конвенция о запрете использования этого типа боеприпасов.

— Документ подписали и ратифицировали страны Евросоюза, Канада, Великобритания и Япония. Кассетные боеприпасы запрещены в 123 странах мира уже более 10 лет. Но США, Россия и Украина не присоединились к этому документу, — говорит Коваленко.

Дело в том, что кассетные боеприпасы относятся к категории оружия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. Они угрожают гражданскому населению, поскольку поражают большую площадь, не отличая военных от мирных жителей.

— Во время использования кассетных боеприпасов какое-то количество маленьких боевых частей не взрывается, а просто остается на земле. Поэтому появляется большой риск того, что на эти суббоеприпасы может наехать гражданский автомобиль, или кто-то просто найдет и возьмет в руки. Это как мина замедленного действия, — добавляет Коваленко.

Почему США решили направить кассетные боеприпасы Украине именно сейчас

Россияне используют эти боеприпасы для нанесения невыборочных ударов по населенным пунктам. Соответственно, гражданское население очень страдает от этого.

По мнению военного эксперта, наши международные партнеры имели опасения, что украинская армия будет использовать кассетные боеприпасы, так же как оккупанты.

— Но за 2022 и 2023 годы международные партнеры увидели, что Украина очень высокоточно использует все средства поражения и уничтожает исключительно военную технику, силы и средства обороны противника. Поэтому они решили, что наступил тот момент, когда можно Украине предоставить кассетные боеприпасы, — говорит Коваленко.

Как кассетные боеприпасы помогут ВСУ на фронте

По словам военного эксперта, в Украине всегда были проблемы с количеством боеприпасов, о чем мы активно заявляли на международной арене.

— Хоть нам регулярно поставляется оружие, в пакетах помощи всегда не хватало кассетных боеприпасов. Поэтому сейчас украинская армия сможет компенсировать этот дефицит. Соответственно, у нас увеличится количество использования боеприпасов, что нам только на пользу, — говорит эксперт.

Коваленко добавляет, что кассетные боеприпасы позволят украинским военным нанести серьезный ущерб российским войскам. В частности, это касается сил врага, находящихся в плотной обороне, и на тех участках фронта, где враг пытается наступать.

Кассетные боеприпасы могут быть особенно полезны против противника, находящегося в окопах.

Фото: US DoD

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