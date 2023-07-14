Повышать тарифы не будут: Шмыгаль заверил, что средств для коммунальных предприятий достаточно

Местные бюджеты имеют достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 14 июля.

— Общая сумма субвенций регионам за это время (первые 6 месяцев 2023 года, — Ред.) составила 92 млрд грн. Одновременно с этим мы видим существенный прирост в доходах местных бюджетов. За первое полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило около 218 млрд грн. Это на 42,5 млрд грн больше, чем в прошлом, — сказал он.

По его словам, остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 млрд грн.

— То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, с 1 июля в Украине вступили в силу несколько важных изменений, среди которых, в том числе, выросли тарифы на свет и воду.

Источник : Кабмин

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