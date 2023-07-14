Підвищувати тарифи не будуть: Шмигаль запевнив, що коштів для комунальних підриємств достатньо

Місцеві бюджети мають достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати тарифи.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в п’ятницю, 14 липня.

– Загальна сума субвенцій регіонам за цей час (перші 6 місяців 2023 року, – Ред.) становить 92 млрд грн. Одночасно з цим ми бачимо суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 218 млрд грн. Це на 42,5 млрд грн більше, ніж торік, – сказав він.

За його словами, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ дорівнюють вже 170 млрд грн.

– Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи, – наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набули чинності кілька важливих змін, серед яких, зокрема, зросли тарифи на світло і воду.

Джерело : Урядовий портал

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