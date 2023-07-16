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США не задерживают начало тренировок украинских пилотов на F-16 — Салливан

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

США позволят европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения СМИ о том, что Европа ожидает официального одобрения.

— Да, мы это сделаем. Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы, — сказал Салливан, цитирует CNN.

По словам Салливана, европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовить тренировочные возможности, и что США уложится в любой установленный ими график.

— Соединенные Штаты не будут задерживаться в обеспечении начала тренировок на F-16 — сказал он.

Недавно издание Politico сообщило, что так называемая авиационная коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами, которая на саммите НАТО официально согласилась обучать украинцев летать на F-16, до сих пор ждет одобрения программы со стороны США.

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США не задерживают начало тренировок украинских пилотов на F-16 — Салливан

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, США
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