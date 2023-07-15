Politico: Авиакоалиция до сих пор ждет разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16

Так называемая авиационная коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами, которая на саммите НАТО официально согласилась обучать украинцев летать на F-16, до сих пор ждет одобрения программы со стороны США.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Они надеются начать программу в августе в Дании, а в Румынии также будет создан учебный центр, однако для этого необходимо, чтобы Госдеп США подписал запрос на передачу инструкций, тренажеров и других материалов, связанных с самолетами.

Несмотря на то, что американский президент Джо Байден пообещал дать зеленый свет программе, официальный запрос “все еще рассматривается”, сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн.

В то же время в Госдепе отказались от комментариев.

Запросы европейских стран рассматриваются уже несколько недель, но на данный момент нет никаких признаков того, что США не одобрят программу, подытожил автор публикации.

11 июля Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Источник : Politico

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