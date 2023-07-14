Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
В Пентагоне считают, что сейчас не идеальные условия для передачи Украине истребителей F-16.
Об этом на брифинге заявил директор Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.
– Условия для размещения F-16, вероятно, не идеальные, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Симс отметил, что российская армия имеет много средств противовоздушной обороны.
Обучение украинских пилотов на F-16
Во время Вильнюсского саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о подготовке украинских военных на F-16. Начало учений запланировали уже на август.
Поставка Украине F-16
Глава Пентагона в конце мая заявлял, что поставка Украине истребителей F-16 является планом, который требует много затрат. По его мнению, для этого нужны совместные усилия Конгресса США и других партнеров Украины.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что согласно графику, первые истребители F-16 должны появиться в авиапространстве Украины до конца первого квартала 2024 года.
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