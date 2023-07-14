Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные

Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Фото: Getty Images

В Пентагоне считают, что сейчас не идеальные условия для передачи Украине истребителей F-16.

Об этом на брифинге заявил директор Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

– Условия для размещения F-16, вероятно, не идеальные, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Симс отметил, что российская армия имеет много средств противовоздушной обороны.

Обучение украинских пилотов на F-16

Во время Вильнюсского саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о подготовке украинских военных на F-16. Начало учений запланировали уже на август.

Поставка Украине F-16

Глава Пентагона в конце мая заявлял, что поставка Украине истребителей F-16 является планом, который требует много затрат. По его мнению, для этого нужны совместные усилия Конгресса США и других партнеров Украины.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что согласно графику, первые истребители F-16 должны появиться в авиапространстве Украины до конца первого квартала 2024 года.

Читайте также
В Воздушных силах рассказали, сколько пилотов Украине надо переучить на самолетах F-16
винищувачі F-16

Война в Украине, Винищувач F-16, Пентагон, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Путин дал согласие на продление зерновой сделки — СМИ
Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Россияне подготовили в Крыму несколько линий обороны и рассматривают отступление — ГУР
Оборонні укріплення в Криму
Такие события дестабилизируют оккупантов: Тарнавский о ликвидации генерала РФ в Бердянске
Олександр Тарнавський
Украина получила от партнеров треть средств, необходимых для быстрого восстановления — Минфин
Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Помощь Украине – это не благотворительность: в Финляндии ответили на заявления Воллеса
Фінляндія, палац уряду
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Пентагон: Условия для размещения F-16 в Украине не идеальные
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь