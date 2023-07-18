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США и Европа пытаются нарастить производство боеприпасов для Украины — CNN

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

США и Европа пытаются обеспечить Украину большим количеством боеприпасов, необходимых для длительного контрнаступления против сил России, а западные чиновники пытаются нарастить производство, чтобы избежать дефицита на поле боя, который может помешать Киеву добиться успеха.

Как заявили американские и западные чиновники в интервью CNN, уменьшение запасов артиллерийских боеприпасов стало тревожным сигналом для НАТО, поскольку военно-политический блок не подготовился должным образом к возможности затяжной сухопутной войны в Европе после десятилетий относительного мира.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал на прошлой неделе в комментарии телеканалу, что хотя НАТО в начале было готово к наступлению по принципу “день, ночь, первый день”, “никто не задал себе вопрос, а что, если “день, ночь, первый день” превратится во “вторую, третью, четвертую неделю? Сколько наших изысканных сил и средств мы на самом деле имеем в наличии? И я думаю, что это более широкий вопрос”.

Американские официальные лица подчеркнули CNN, что в арсеналах США по всему миру есть определенный уровень боеприпасов, по сути, резерв на случай чрезвычайных ситуаций, с которым военные не желают расставаться, но объемы этих запасов засекречены.

В то же время официальные лица говорят, что США приближаются к этой красной линии, продолжая поставлять Украине боеприпасы калибра 155 мм — стандарта НАТО, который используется для артиллерийских снарядов. США начали наращивать производство боеприпасов в прошлом году, когда стало понятно, что война между РФ и Украиной затянется гораздо дольше, чем предполагалось. Но на массовое производство боеприпасов до приемлемого уровня все равно уйдут “годы”, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник в немецком правительстве сообщил CNN, что Берлин принимает меры, чтобы попытаться закрыть существующие пробелы в запасах боеприпасов и увеличить запасы боеприпасов, отметив, что боеприпасы для танка Gepard швейцарского производства, который был предоставлен Украине, теперь производятся в Германии. Ожидается, что боеприпасы с этой новой производственной линии будут доставлены летом этого года, что позволит Германии поставлять свои собственные боеприпасы, поскольку Швейцария все еще не желает отправлять свои поставки.

Тем временем Великобритания инвестирует дополнительные €2,5 млрд в запасы и боеприпасы, а также увеличит “инвестиции в устойчивость и готовность британской инфраструктуры боеприпасов, в том числе в хранилища”, говорится в недавно опубликованном оборонном командном документе Refresh.

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Источник: CNN
Європа, Война в Украине, касетні боєприпаси, НАТО, США
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