До 55 тыс. грн за отсрочку от призыва: в трех областях задержаны чиновники военкоматов

Нацполиция из-за организации коррупционных схем для уклонения от призыва задержала чиновников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как отмечает ведомство, суммы взяток, которые получали фигуранты, колебались от 9 тыс. грн до $1,5 тыс. (более 55 тыс. грн).

Так, на Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов требовал у призывника $1 тыс. Его задержали при получении части средств – 25 тыс. грн.

В Днепропетровской области задержали чиновника одного из районных военкоматов. Он получил $1 тыс. и 12 тыс. грн за то, что пообещал “оттянуть время” призыва на максимально возможный срок.

В Черновицкой области правоохранители разоблачили двух военных одного из областных мобилизационных отделений в систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к службе.

Задержан фигурант во время очередного транша взятки в 9 тыс. грн. В Нацполиции отмечают, что только в прошлом месяце на взятке в $3 тыс. за снятие “уклониста” с военного учета по состоянию здоровья был задержан один из командиров этого же военкомата.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Эта статья предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Подозреваемым уже объявили меры пресечения:

работнику военкомата из Днепропетровщины — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 215 тыс. грн;

с Волыни – ночной домашний арест;

буковинским фигурантам — содержание под стражей с правом внесения залога более чем в 536 тыс. грн каждому.

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