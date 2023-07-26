До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів

Нацполіція через організацію корупційних схем для ухилення від призову затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як зазначає відомство, суми хабарів, які отримували фігуранти, коливалися від 9 тис. грн до $1,5 тис. (понад 55 тис. грн).

Так, на Волині заступник начальника одного з районних військкоматів вимагав у призовника $1 тис. Його затримали під час отримання частини коштів — 25 тис. грн.

У Дніпропетровській області затримали посадовця одного з районних військкоматів. Він отримав $1 тис. і 12 тис. грн за те, що пообіцяв “відтягнути час” призову на максимально можливий термін.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох військових одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до служби.

Затримали фігуранта під час чергового траншу хабаря в 9 тис. грн. У Нацполіції додають, що лише минулого місяця затримали одного з командирів цього ж військкомату на хабарі в $3 тис. за зняття “ухилянта” з військового обліку за станом здоровʼя.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підозрюваним вже оголосили запобіжні заходи:

працівнику військкомату з Дніпропетровщини — тримання під вартою з правом внесення 215 тис. грн застави;

з Волині — нічний домашній арешт;

буковинським фігурантам — тримання під вартою з правом внесення застави в понад 536 тис. грн кожному.

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