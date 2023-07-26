Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів

До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Фото: Нацполіція

Нацполіція через організацію корупційних схем для ухилення від призову затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як зазначає відомство, суми хабарів, які отримували фігуранти, коливалися від 9 тис. грн до $1,5 тис. (понад 55 тис. грн).

Так, на Волині заступник начальника одного з районних військкоматів вимагав у призовника $1 тис. Його затримали під час отримання частини коштів — 25 тис. грн.

У Дніпропетровській області затримали посадовця одного з районних військкоматів. Він отримав $1 тис. і 12 тис. грн за те, що пообіцяв “відтягнути час” призову на максимально можливий термін.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили двох військових одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до служби.

Затримали фігуранта під час чергового траншу хабаря в 9 тис. грн. У Нацполіції додають, що лише минулого місяця затримали одного з командирів цього ж військкомату на хабарі в $3 тис. за зняття “ухилянта” з військового обліку за станом здоровʼя.

Читайте також
Попередні результати перевірки військкомів невтішні, суспільство все побачить – Зеленський
Володимир Зеленський

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів

Фото: Нацполіція

Підозрюваним вже оголосили запобіжні заходи:

  • працівнику військкомату з Дніпропетровщини — тримання під вартою з правом внесення 215 тис. грн застави;
  • з Волині — нічний домашній арешт;
  • буковинським фігурантам — тримання під вартою з правом внесення застави в понад 536 тис. грн кожному.

Волинська область, Дніпропетровська область, Корупція, мобілізація, Призов, Розслідування, Хабар, Чернівецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Міноборони отримало понад 2,3 тис. скарг на роботу військкоматів – генерал Павлюк
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Мобілізація
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Мобілізація
У Львівській області суд оштрафував підполковника, який зняв із військового обліку 40 людей
Суд
Суд взяв під варту ексвійськкома Одещини Борисова
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.07.2023)
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.07.2023)
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.07.2023)
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
До 55 тис. грн за відстрочку від призову: у трьох областях затримано посадовців військкоматів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь