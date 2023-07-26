Индустриальные парки в Украине: какие изменения могут ввести Верховная Рада и Кабмин

В законодательство об индустриальных парках (ИП) будут введены изменения по итогам анализа практики его применения.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский от партии Слуга народа во время заседания Рабочей группы по вопросам развития индустриальных парков, которая работает при Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

— После подписания президентом базового закона об индустриальных парках прошло почти 2 года, пришло время собрать от всех стейкхолдеров ИП предложения по совершенствованию. Практика применения закона подсказала, какие коррективы необходимы, — заявил Кисилевский.

По мнению нардепа, в дополнительных уточнениях нуждаются следующие вопросы:

урегулирование полномочий учредителя, управляющей компании, участника и другого субъекта хозяйственной деятельности ИП;

изменение юридического лица инициатора;

решение вопросов о возможности расположения в пределах ИП (на землях промышленности) объектов профтехобразования, R&D, выставочных центров — того, что в других странах обычно присутствует как вспомогательные объекты в индустриальных парках;

решение вопросов по созданию/инициированию ИП на землях государственной собственности такими субъектами, как ГП, ГУ;

создание ИП на браунфилдах (земли, которые заброшены или недостаточно используются из-за загрязнения вследствие промышленного использования);

доступ индустриальных парков к программе 5-7-9 и другим финансовым инструментам.

Нардеп Кисилевский говорит, что до конца августа от инициаторов, управляющих компаний, резидентов индустриальных парков, органов местного самоуправления и других стейкхолдеров будут собираться предложения.

Уже в сентябре 2023 года стартует работа над проектом изменений в законодательство об индустриальных парках.

Ожидается также совместное рассмотрение предложений по изменениям в нормативные акты правительства вместе с Министерством экономики.

Кроме того, во время заседания Рабочей группы Дмитрий Кисилевский призвал участников к созданию Ассоциации индустриальных парков Украины.

— Стоит рассмотреть объединение усилий всех, кто работает над развитием индустриальных парков. Общий голос будет иметь больше шансов быть услышанным, когда это необходимо, — подчеркнул Кисилевский.

Последние изменения в закон об индустриальных парках президент Владимир Зеленский подписал 5 октября 2021 года. Позже были приняты налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков.

Справка. Индустриальный (промышленный) парк — это обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой участники индустриального парка могут осуществлять хозяйственную, научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.

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