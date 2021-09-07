Индустриальные парки: почему закон так важен для развития общин

Работу шестой сессии Верховной Рады нардепы начали с принятия во втором чтении важного экономического закона, который открывает путь к реальному запуску в Украине индустриальных парков. По мнению авторов документа, это позволит не только привлечь инвестиции, но и ускорит развитие промышленности и всей экономики.

Во Львове решение парламента воспринимают как реальный инструмент для развития бизнеса и создания рабочих мест. Ведь именно здесь есть перспективная площадка для развития промышленного производства Сигнивка.

Это 100 га земли с удобной логистикой и подведенными коммуникациями. На это город потратил 60 млн, еще 120 миллионов — на дорожную инфраструктуру. Все, чтобы создать комфортные условия для потенциальных инвесторов и строительства предприятий на этой территории.

С надеждой ждали решения парламента и в Белой Церкви. Руководитель местного индустриального парка утверждает, что законодавсто, принятое еще в 2012-м, действовало только на бумаге. Для реального же развития нужны четкие и понятные правила.

— Индустриальные парки — это как торговый центр для промышленности. В одном месте создается соответствующая инфраструктура, строятся помещения. Производственные и логистические компании, которые могут туда заехать, не тратя время, — рассказал директор индустриального парка Белая Церковь Андрей Ропицкий.

Принятый закон предусматривает, что Кабмин уже в следующем году должен выделить 2 млрд грн на развитие сети индустриальных парков, а это в свою очередь станет толчком для развития общин.

Сейчас в Украине 51 индустриальный парк. Однако их влияние на экономику практически не заметно. У наших соседей такие промышленные зоны дают до 30% ВВП. Авторы закона убеждены, что этот успех может повторить и у нас.

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