Індустріальні парки в Україні: які зміни можуть запровадити Верховна Рада та Кабмін

До законодавства про індустріальні парки (ІП) будуть запроваджені зміни за підсумками аналізу практики його застосування.

Про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевський від партії Слуга народу під час засідання Робочої групи з питань розвитку індустріальних парків, яка працює при Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

– Після підписання президентом базового закону про індустріальні парки минуло майже 2 роки, настав час зібрати від усіх стейкхолдерів ІП пропозиції з удосконалення. Практика застосування закону підказала, які корективи необхідні, – заявив Кисилевський.

На думку нардепа, додаткових уточнень потребують такі питання:

врегулювання повноважень засновника, керуючої компанії, учасника та іншого суб’єкта господарської діяльності ІП;

зміна юридичної особи ініціатора;

розв’язання питань щодо можливості розташування в межах ІП (на землях промисловості) об’єктів профтехосвіти, R&D, виставкових центрів – того, що в інших країнах зазвичай присутнє як допоміжні об’єкти в індустріальних парках;

розв’язання питань щодо створення/ініціювання ІП на землях державної власності такими суб’єктами, як ДП, ДУ;

створення ІП на браунфілдах (землі, які покинуті або недостатньо використовуються через забруднення внаслідок промислового використання);

доступ індустріальних парків до програми 5-7-9 та інших фінансових інструментів.

Нардеп Кисилевський каже, що до кінця серпня від ініціаторів, керуючих компаній, резидентів індустріальних парків, органів місцевого самоврядування та інших стейкхолдерів будуть збиратись пропозиції.

Вже у вересні 2023 року стартує робота над проєктом змін до законодавства про індустріальні парки.

Очікується також спільний розгляд пропозицій щодо змін до нормативних актів уряду разом із Міністерством економіки.

Крім того, під час засідання Робочої групи Дмитро Кисилевський закликав учасників до створення Асоціації індустріальних парків України.

– Варто розглянути обʼєднання зусиль всіх, хто працює над розвитком індустріальних парків. Спільний голос матиме більше шансів бути почутим, коли це необхідно, – наголосив Кисилевський.

Останні зміни в закон про Індустріальні парки президент Володимир Зеленський підписав 5 жовтня 2021 року. Пізніше були прийняті податкові та митні стимули для індустріальних парків.

Довідково. Індустріальний (промисловий) парк – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську, науково-дослідну діяльність і діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

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