В Воздушных силах рассказали, когда и где в Украине авиация РФ возобновит атаки
Авиация Российской Федерации возобновит ракетные удары при благоприятных погодных условиях на юго-восточном направлении.
С такой оценкой выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.
По его словам, возобновление атак может произойти в любой момент, а в условиях, когда будет существовать возможная угроза, то в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появится соответствующая информация о вероятности ракетного удара.
Юрий Игнат добавил, что благоприятные погодные условия для противника являются фактором, при условии которого он активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.
— Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро, — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.
Ранее в Оперативном командовании Юг заявляли, что в ближайшие дни Россия может возобновить массированные атаки по городам и селам Украины.
Перед этим, в ночь на 27 июля, страна-террорист нанесла удары Калибрами по портовой инфраструктуре в Одесской области. Ракеты были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Юрій Ігнат
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