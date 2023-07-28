В Воздушных силах рассказали, когда и где в Украине авиация РФ возобновит атаки

Авиация Российской Федерации возобновит ракетные удары при благоприятных погодных условиях на юго-восточном направлении.

С такой оценкой выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.

По его словам, возобновление атак может произойти в любой момент, а в условиях, когда будет существовать возможная угроза, то в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появится соответствующая информация о вероятности ракетного удара.

Юрий Игнат добавил, что благоприятные погодные условия для противника являются фактором, при условии которого он активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.

— Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро, — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Ранее в Оперативном командовании Юг заявляли, что в ближайшие дни Россия может возобновить массированные атаки по городам и селам Украины.

Перед этим, в ночь на 27 июля, страна-террорист нанесла удары Калибрами по портовой инфраструктуре в Одесской области. Ракеты были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Юрій Ігнат

Источник : 24 канал

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