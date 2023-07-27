РФ ночью ударила Калибрами по портовой инфраструктуре Одесской области, погиб человек

Ночью 27 июля российские военные ударили ракетами Калибр по Одесской области.

По словам Олега Кипера, главы Одесской ОВА, есть попадания в портовую инфраструктуру.

Крылатые ракеты Калибр враг выпустил с подводной лодки в акватории Черного моря.

В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

Заметим, что уже несколько недель подряд Россия наносит удары по Одессе и Одесской области. Под прицелом как город, так и портовая инфраструктура.

Россия ударила по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, уничтожив десятки тонн зерна.

21 июля РФ нанесла удар по зернохранилищу в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А в ночь на 24 июля войска РФ атаковали Шахедами портовую инфраструктуру Дуная.

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