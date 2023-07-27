РФ ночью ударила Калибрами по портовой инфраструктуре Одесской области, погиб человек
Ночью 27 июля российские военные ударили ракетами Калибр по Одесской области.
По словам Олега Кипера, главы Одесской ОВА, есть попадания в портовую инфраструктуру.
Крылатые ракеты Калибр враг выпустил с подводной лодки в акватории Черного моря.
В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.
Заметим, что уже несколько недель подряд Россия наносит удары по Одессе и Одесской области. Под прицелом как город, так и портовая инфраструктура.
Россия ударила по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, уничтожив десятки тонн зерна.
21 июля РФ нанесла удар по зернохранилищу в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
А в ночь на 24 июля войска РФ атаковали Шахедами портовую инфраструктуру Дуная.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская