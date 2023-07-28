У Повітряних силах розповіли, коли та де в Україні авіація РФ відновить атаки
Авіація Російської Федерації поновить ракетні удари за сприятливих погодних на південно-східному напрямку.
З такою оцінкою виступив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.
За його словами, поновлення атак може відбутись будь-якої миті, а за умов, коли існуватиме можлива загроза, то в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явиться відповідна інформація про ймовірність ракетного удару.
Юрій Ігнат додав, що сприятливі погодні умови для противника є чинником, за умови якого він активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.
– Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, і винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку, – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
Раніше в Оперативному командуванні Південь заявляли, що найближчими днями Росія може відновити масовані атаки по містах і селах України.
Перед цим, в ніч проти 27 липня, країна-терорист завдала ударів Калібрами по портовій інфраструктурі на Одещині. Ракети були випущені із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: Юрій Ігнат
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