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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Повітряних силах розповіли, коли та де в Україні авіація РФ відновить атаки

Юрій Ігнат

Авіація Російської Федерації поновить ракетні удари за сприятливих погодних на південно-східному напрямку.

З такою оцінкою виступив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

За його словами, поновлення атак може відбутись будь-якої миті, а за умов, коли існуватиме можлива загроза, то в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явиться відповідна інформація про ймовірність ракетного удару.

Юрій Ігнат додав, що сприятливі погодні умови для противника є чинником, за умови якого він активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

– Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, і винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку, – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше в Оперативному командуванні Південь заявляли, що найближчими днями Росія може відновити масовані атаки по містах і селах України.

Перед цим, в ніч проти 27 липня, країна-терорист завдала ударів Калібрами по портовій інфраструктурі на Одещині. Ракети були випущені із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Юрій Ігнат

Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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